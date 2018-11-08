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John Ehlers. 的 "Super Smoother"
它有一个可以配置的参数:
- Applied price
计算:
SS = c1 * (Applied price+PrevApplied price)/2.0+c2 * PrevSS+c3 * PrePrevSS
其中:
c1 = 1.0-c2-c3 c2 = 2.0*a1*Cos(1.414*180.0/10.0) c3 = -a1 * a1 a1 = Exp(-1.414*3.1415926/10.0)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22208
Toby_Crabel_NR_Pattern
Toby Crabel NR 模式指标Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex
基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 指标的两个完全一样的交易系统（用于买入和卖出交易），在单个EA中可以使用不同方式配置，并且能够根据这个交易系统之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。
StdDev_Cross
StdDev 交叉指标Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio
标准差/移动平均比率指标