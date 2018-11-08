Toby Crabel NR 模式指标

基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 指标的两个完全一样的交易系统（用于买入和卖出交易），在单个EA中可以使用不同方式配置，并且能够根据这个交易系统之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。