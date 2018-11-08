如果第一个 StdDev 向上与第二个交叉, 就在两个 StdDev 的平均价格 （(StdDev1+StdDev2)/2）处设置蓝色的指针。如果第一个 StdDev 向下与第二个交叉，就在两个 StdDev 的平均价格 （(StdDev1+StdDev2)/2）处设置红色 的指针。