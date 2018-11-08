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StdDev_Cross - MetaTrader 5脚本

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StdDev 交叉指标显示了使用不同参数的两条标准差线，并且在这些线的交叉时设置信号指针。

它有五个输入参数:

  • First MA period - 第一个 StdDev 计算周期数
  • First MA method - 第一个 StdDev 计算方法
  • Second MA period - 第二个 StdDev 计算周期数
  • Second MA method - 第二个 StdDev 计算方法
  • Applied price - 移动平均计算价格

如果第一个 StdDev 向上与第二个交叉, 就在两个 StdDev 的平均价格 （(StdDev1+StdDev2)/2）处设置蓝色的指针。如果第一个 StdDev 向下与第二个交叉，就在两个 StdDev 的平均价格 （(StdDev1+StdDev2)/2）处设置红色 的指针。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22205

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Ehlers SuperSmoother 指标

Toby_Crabel_NR_Pattern Toby_Crabel_NR_Pattern

Toby Crabel NR 模式指标

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标准差/移动平均比率指标

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