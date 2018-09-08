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Индикаторы

Without shadow color histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1660
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор поиска баров без теней. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM. Когда обнаруживается отсутствие одной тени или двух - рисуется столбик гистограммы соответствующего цвета:

Without shadow color histogram

DoubleToText DoubleToText

Переводит число в текст.

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

Индикатор Rahul Mohindar oscillator

Without shadow arrow Without shadow arrow

Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_Direct