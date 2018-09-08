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Without shadow color histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор поиска баров без теней. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM. Когда обнаруживается отсутствие одной тени или двух - рисуется столбик гистограммы соответствующего цвета:
DoubleToText
Переводит число в текст.Rahul_Mohindar_Osc
Индикатор Rahul Mohindar oscillator
Without shadow arrow
Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_Direct