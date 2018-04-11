Индикатор-осциллятор RMO создал индиец Rahul Mohindar. Предназначение осциллятора - нахождение трендов.

Обычно рекомендуют торговать в направлении пересечения линии осциллятора нулевой линии.

В данном индикаторе добавлено две сигнальных "упреждающих" линий, пересечение которых дает более ранние сигналы, но с большим риском.