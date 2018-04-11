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RMO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор RMO создал индиец Rahul Mohindar. Предназначение осциллятора - нахождение трендов.
Обычно рекомендуют торговать в направлении пересечения линии осциллятора нулевой линии.
В данном индикаторе добавлено две сигнальных "упреждающих" линий, пересечение которых дает более ранние сигналы, но с большим риском.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period 1 - период первой сигнальной линии;
- Period 2 - период второй сигнальной линии;
- Applied price - цена расчета.
REMA
Скользящая средняя с методом усреднения Regularized EMA Криса Сэтчвелла.PVI_Smoothed
Smoothed Positive Volume Index - Сглаженный "Индекс положительного объема"
Mod_ATR_Trailing_Stop
Индикатор уровней StopLoss.TriMA
Triangular Moving Average.