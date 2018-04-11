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Индикаторы

RMO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2034
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор RMO создал индиец Rahul Mohindar. Предназначение осциллятора - нахождение трендов.

Обычно рекомендуют торговать в направлении пересечения линии осциллятора нулевой линии.

В данном индикаторе добавлено две сигнальных "упреждающих" линий, пересечение которых дает более ранние сигналы, но с большим риском.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period 1 - период первой сигнальной линии;
  • Period 2 - период второй сигнальной линии;
  • Applied price - цена расчета.

REMA REMA

Скользящая средняя с методом усреднения Regularized EMA Криса Сэтчвелла.

PVI_Smoothed PVI_Smoothed

Smoothed Positive Volume Index - Сглаженный "Индекс положительного объема"

Mod_ATR_Trailing_Stop Mod_ATR_Trailing_Stop

Индикатор уровней StopLoss.

TriMA TriMA

Triangular Moving Average.