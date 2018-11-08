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由 Rahul Mohindar 开发的 RMO 振荡指标的一种变化。指标以彩色柱形图形式实现，并含有信号指针。
它有四个输入参数:
- First EMA period - 计算第一个 ЕМА 的周期数
- Second EMA period - 计算第二个 ЕМА 的周期数
- Third EMA period - 计算第三个 ЕМА 的周期数
- Applied price
计算:
RMO = EMA(SwingTrd, Third EMA period)
其中:
SwingTrd = 100.0 * (Price-MA_Avg) / (Max-Min) MA_Avg = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7+MA8+MA9+MA10)/10 MA10= (MA9+PrevMA9)/2 MA9 = (MA8+PrevMA8)/2 MA8 = (MA7+PrevMA7)/2 MA7 = (MA6+PrevMA6)/2 MA6 = (MA5+PrevMA5)/2 MA5 = (MA4+PrevMA4)/2 MA4 = (MA3+PrevMA3)/2 MA3 = (MA2+PrevMA2)/2 MA2 = (MA1+PrevMA1)/2 MA1 = (Applied price+PrevApplied price)/2 Max, Min 是从 (当前柱+10) 到当前柱范围之内的最高价和最低价
图 1. Rahul Mohindar 振荡指标
图 2. Rahul Mohindar 振荡指标 + RMO
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22202
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标准差/移动平均比率指标StdDev_Cross
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LBR_Paint_Bars
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