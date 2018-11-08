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Rahul_Mohindar_Osc - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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(16)
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由 Rahul Mohindar 开发的 RMO 振荡指标的一种变化。指标以彩色柱形图形式实现，并含有信号指针。

它有四个输入参数:

  • First EMA period - 计算第一个 ЕМА 的周期数
  • Second EMA period - 计算第二个 ЕМА 的周期数
  • Third EMA period - 计算第三个 ЕМА 的周期数
  • Applied price

计算:

RMO = EMA(SwingTrd, Third EMA period)

其中:

SwingTrd = 100.0 * (Price-MA_Avg) / (Max-Min)
MA_Avg = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7+MA8+MA9+MA10)/10
MA10= (MA9+PrevMA9)/2
MA9 = (MA8+PrevMA8)/2
MA8 = (MA7+PrevMA7)/2
MA7 = (MA6+PrevMA6)/2
MA6 = (MA5+PrevMA5)/2
MA5 = (MA4+PrevMA4)/2
MA4 = (MA3+PrevMA3)/2
MA3 = (MA2+PrevMA2)/2
MA2 = (MA1+PrevMA1)/2
MA1 = (Applied price+PrevApplied price)/2
Max, Min 是从 (当前柱+10) 到当前柱范围之内的最高价和最低价


图 1. Rahul Mohindar 振荡指标



图 2. Rahul Mohindar 振荡指标 + RMO

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22202

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