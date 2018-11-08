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LBR_Paint_Bars - MetaTrader 5脚本

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LBR 绘制柱形指标会根据趋势的方向画出彩色的烛形。 趋势是根据两条波动线的位置来定义的。在两线之间显示彩色云的柱形图。

它有四个输入参数:

  • Factor - 在云宽度计算中 ATR 的比例
  • ATR period - ATR 计算周期数
  • HL period - 云边界的计算周期数
  • Color Candles - 显示彩色烛形 (Yes/No)

计算:

Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta;
Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta;

其中:

Delta = ATR(ATR period) * Factor

如果启用了彩色烛形的显示 (Color Candles = Yes):

  • 如果上升烛形关闭时高于指标云，就显示 绿色 烛形
  • 如果下跌烛形关闭时高于指标云，就显示浅绿色烛形
  • 如果下跌烛形关闭时低于指标云，就显示红色 烛形
  • 如果上升烛形关闭时低于指标云，就显示橙色烛形


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22200

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

Rahul Mohindar 振荡指标

Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio

标准差/移动平均比率指标

Hurst_Oscillator Hurst_Oscillator

Hurst 振荡指标

XHullTrend_Digit_System XHullTrend_Digit_System

这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。