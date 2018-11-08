请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LBR 绘制柱形指标会根据趋势的方向画出彩色的烛形。 趋势是根据两条波动线的位置来定义的。在两线之间显示彩色云的柱形图。
它有四个输入参数:
- Factor - 在云宽度计算中 ATR 的比例
- ATR period - ATR 计算周期数
- HL period - 云边界的计算周期数
- Color Candles - 显示彩色烛形 (Yes/No)
计算:
Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta; Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta;
其中:
Delta = ATR(ATR period) * Factor
如果启用了彩色烛形的显示 (Color Candles = Yes):
- 如果上升烛形关闭时高于指标云，就显示 绿色 烛形
- 如果下跌烛形关闭时高于指标云，就显示浅绿色烛形
- 如果下跌烛形关闭时低于指标云，就显示红色 烛形
- 如果上升烛形关闭时低于指标云，就显示橙色烛形
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22200
Rahul_Mohindar_Osc
Rahul Mohindar 振荡指标Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio
标准差/移动平均比率指标
Hurst_Oscillator
Hurst 振荡指标XHullTrend_Digit_System
这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。