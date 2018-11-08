LBR 绘制柱形指标会根据趋势的方向画出彩色的烛形。 趋势是根据两条波动线的位置来定义的。在两线之间显示彩色云的柱形图。



它有四个输入参数:

Factor - 在云宽度计算中 ATR 的比例



- 在云宽度计算中 ATR 的比例 ATR period - ATR 计算周期数

- ATR 计算周期数 HL period - 云边界的计算周期数

- 云边界的计算周期数 Color Candles - 显示彩色烛形 (Yes/No)



计算:

Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta; Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta; 其中: Delta = ATR(ATR period) * Factor

如果启用了彩色烛形的显示 (Color Candles = Yes):

如果上升烛形关闭时高于指标云，就显示 绿色 烛形

如果下跌烛形关闭时高于指标云，就显示 浅绿色 烛形

如果下跌烛形关闭时低于指标云，就显示 红色 烛形

如果上升烛形关闭时低于指标云，就显示 橙色 烛形



