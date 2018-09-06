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DNC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DNC - канал Дончиана.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Analyze current bar - учитывать в расчётах значение текущего бара (Yes/No)
- Show middle line - отображать среднюю линию канала (Yes/No)
Расчёт:
Top = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)
Middle = (Top + Bottom) / 2
DNC_Bandwidth
Индикатор DNC Band WidthDNC_Percentage
Индикатор DNC Percentage
Effort_Result
Индикатор Effort ResultHurst_Oscillator
Индикатор Hurst oscillator