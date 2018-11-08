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Hurst_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(10)
已发布:
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Hurst 振荡指标两个指标: Hurst 振荡指标和 Hurst 区带 在 Jim Hurst 的 "The Magic of Stock Transaction Timing（股票交易的神奇时机）" 书中有所介绍。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Smoothing - 平滑周期数

计算:

HO = MA - CMA[Period/2-1]

其中:

CMA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)
MA  = SMA(FlowValue, Smoothing)
  • If Close > PrevClose 
    FlowValue = High
  • If Close < PrevClose 
    FlowValue = Low
  • If Close == PrevClose 
    FlowValue = (High+Low)/2

图 1. Hurst 振荡指标


图 2. Hurst 振荡指标和 Hurst 区带

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22199

LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

LBR 绘制柱形指标

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

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XHullTrend_Digit_System XHullTrend_Digit_System

这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。

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