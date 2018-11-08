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Hurst 振荡指标两个指标: Hurst 振荡指标和 Hurst 区带 在 Jim Hurst 的 "The Magic of Stock Transaction Timing（股票交易的神奇时机）" 书中有所介绍。
指标有两个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Smoothing - 平滑周期数
计算:
HO = MA - CMA[Period/2-1]
其中:
CMA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period) MA = SMA(FlowValue, Smoothing)
- If Close > PrevClose
FlowValue = High
- If Close < PrevClose
FlowValue = Low
- If Close == PrevClose
FlowValue = (High+Low)/2
图 1. Hurst 振荡指标
图 2. Hurst 振荡指标和 Hurst 区带
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22199
LBR_Paint_Bars
LBR 绘制柱形指标Rahul_Mohindar_Osc
Rahul Mohindar 振荡指标
XHullTrend_Digit_System
这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。Hurst_Bands
Hurst 区带指标