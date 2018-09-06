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Effort_Result - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Effort Result отображает отношение скорости изменения цены к максимальному объёму за заданный отрезок времени.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
ER = ROC / MaxVol
где:
ROC = 100.0 * (Price / Price[Period]-1)
Price = SMA(Close, Period)
MaxVol - максимальный объём в диапазоне Period
Индикатор имеет особенность: резкие выбросы значений осциллятора часто предвещают разворот цены в сторону разворота осциллятора
Индикатор DNCDNC_Bandwidth
Индикатор DNC Band Width
Индикатор Hurst oscillatorExp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы