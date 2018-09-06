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Индикаторы

Effort_Result - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1713
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Effort Result отображает отношение скорости изменения цены к максимальному объёму за заданный отрезок времени.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

ER = ROC / MaxVol

где:

ROC = 100.0 * (Price / Price[Period]-1)
Price = SMA(Close, Period)
MaxVol - максимальный объём в диапазоне Period

Индикатор имеет особенность: резкие выбросы значений осциллятора часто предвещают разворот цены в сторону разворота осциллятора

DNC DNC

Индикатор DNC

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

Индикатор DNC Band Width

Hurst_Oscillator Hurst_Oscillator

Индикатор Hurst oscillator

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы