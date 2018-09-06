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Индикаторы

DNC_Percentage - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1389
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор DNC Percentage отображает в отдельном окне относительную позицию цены внутри канала дончиана.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Analyze current bar - учитывать в расчётах значение текущего бара (Yes/No)

Расчёт:

Percentage = ((Close - Bottom) / (Top - Bottom)) * 100.0

где:

Top    = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)

Рис.1. DNC Percentage


Рис.2. DNC Percentage и Канал Дончиана

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

Индикатор CCI OBOS Crossover

OBOS OBOS

Индикатор OBOS

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

Индикатор DNC Band Width

DNC DNC

Индикатор DNC