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DNC_Percentage - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор DNC Percentage отображает в отдельном окне относительную позицию цены внутри канала дончиана.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Analyze current bar - учитывать в расчётах значение текущего бара (Yes/No)
Расчёт:
Percentage = ((Close - Bottom) / (Top - Bottom)) * 100.0
где:
Top = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)
Рис.1. DNC Percentage
Рис.2. DNC Percentage и Канал Дончиана
CCI_OBOS_Crossover
Индикатор CCI OBOS CrossoverOBOS
Индикатор OBOS
DNC_Bandwidth
Индикатор DNC Band WidthDNC
Индикатор DNC