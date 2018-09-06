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Индикаторы

CCI_OBOS_Crossover - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1833
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор CCI OBOS Crossover использует для работы индикатор Overbought/Oversold (OBOS) и стандартный CCI. Выставляет сигнальные метки на график цены при пересечении линий этих индикаторов.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • OBOS period - период расчёта OBOS
  • CCI period - период расчёта CCI
  • Use OB/OS filter - использовать фильтр по уровням перекупленности/перепроданности (Yes/No)
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Сигналы:

При пересечении линии Up OBOS линией CCI снизу-вверх - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи
При пересечении линии Down OBOS линией CCI сверху-вниз - ставится красный указатель на цену открытия свечи

  • Фильтр:

Если линия Down OBOS ниже уровня перепроданности, ставятся только указатели на покупку
Если линия Up OBOS выше уровня перекупленности, ставятся только указатели на продажу

OBOS OBOS

Индикатор OBOS

Auto_Envelope Auto_Envelope

Индикатор Auto Envelope

DNC_Percentage DNC_Percentage

Индикатор DNC Percentage

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

Индикатор DNC Band Width