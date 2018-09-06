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CCI_OBOS_Crossover - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор CCI OBOS Crossover использует для работы индикатор Overbought/Oversold (OBOS) и стандартный CCI. Выставляет сигнальные метки на график цены при пересечении линий этих индикаторов.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- OBOS period - период расчёта OBOS
- CCI period - период расчёта CCI
- Use OB/OS filter - использовать фильтр по уровням перекупленности/перепроданности (Yes/No)
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Сигналы:
При пересечении линии Up OBOS линией CCI снизу-вверх - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи
При пересечении линии Down OBOS линией CCI сверху-вниз - ставится красный указатель на цену открытия свечи
- Фильтр:
Если линия Down OBOS ниже уровня перепроданности, ставятся только указатели на покупку
Если линия Up OBOS выше уровня перекупленности, ставятся только указатели на продажу
OBOS
Индикатор OBOSAuto_Envelope
Индикатор Auto Envelope
DNC_Percentage
Индикатор DNC PercentageDNC_Bandwidth
Индикатор DNC Band Width