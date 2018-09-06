Сигналы:

При пересечении линии Up OBOS линией CCI снизу-вверх - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи

При пересечении линии Down OBOS линией CCI сверху-вниз - ставится красный указатель на цену открытия свечи

Фильтр:

Если линия Down OBOS ниже уровня перепроданности, ставятся только указатели на покупку

Если линия Up OBOS выше уровня перекупленности, ставятся только указатели на продажу