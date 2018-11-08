请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DNC 百分比振荡指标在独立的窗口中显示了在 Donchian 通道中价格的相对位置。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)
计算:
Percentage = ((Close - Bottom) / (Top - Bottom)) * 100.0
其中:
Top = Max(High, Period) Bottom = Min(Low, Period)
图 1. DNC 百分比
图 2. DNC 百分比 和 Donchian 通道
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22193
Effort_Result
Effort Result (努力成果)指标Hurst_Bands
Hurst 区带指标
DNC_Bandwidth
DNC 带宽指标DNC
DNC 指标