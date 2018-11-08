DNC 百分比振荡指标在独立的窗口中显示了在 Donchian 通道中价格的相对位置。

它有两个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)

计算: Percentage = ((Close - Bottom) / (Top - Bottom)) * 100.0 其中:

Top = Max(High, Period) Bottom = Min(Low, Period)

图 1. DNC 百分比





图 2. DNC 百分比 和 Donchian 通道