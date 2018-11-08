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DNC_Percentage - MetaTrader 5脚本

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DNC 百分比振荡指标在独立的窗口中显示了在 Donchian 通道中价格的相对位置。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)

计算:

Percentage = ((Close - Bottom) / (Top - Bottom)) * 100.0

其中:

Top    = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)

图 1. DNC 百分比


图 2. DNC 百分比 和 Donchian 通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22193

Effort_Result Effort_Result

Effort Result (努力成果)指标

Hurst_Bands Hurst_Bands

Hurst 区带指标

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

DNC 带宽指标

DNC DNC

DNC 指标