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DNC_Bandwidth - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор DNC Band Width отображает в отдельном окне ширину канала дончиана.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Analyze current bar - учитывать в расчётах значение текущего бара (Yes/No)
- Data in points - отображать данные индикатора в пунктах (Yes/No)
Расчёт:
Width = Top - Bottom
где:
Top = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)
Рис.1. DNC Band Width
Рис.2. DNC Band Width и Канал Дончиана
DNC_Percentage
Индикатор DNC PercentageCCI_OBOS_Crossover
Индикатор CCI OBOS Crossover
DNC
Индикатор DNCEffort_Result
Индикатор Effort Result