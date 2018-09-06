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Индикаторы

DNC_Bandwidth - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1401
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор DNC Band Width отображает в отдельном окне ширину канала дончиана.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Analyze current bar - учитывать в расчётах значение текущего бара (Yes/No)
  • Data in points - отображать данные индикатора в пунктах (Yes/No)

Расчёт:

Width = Top - Bottom

где:

Top    = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)

Рис.1. DNC Band Width


Рис.2. DNC Band Width и Канал Дончиана

DNC_Percentage DNC_Percentage

Индикатор DNC Percentage

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

Индикатор CCI OBOS Crossover

DNC DNC

Индикатор DNC

Effort_Result Effort_Result

Индикатор Effort Result