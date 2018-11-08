DNC 带宽振荡指标在单独的窗口中显示了 Donchian 通道 的宽度。

本指标有三个输入参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)

- 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No) Data in points - 以点数显示指标数据 (Yes/No)

计算: Width = Top - Bottom 其中:

Top = Max(High, Period) Bottom = Min(Low, Period)

图 1. DNC 带宽





图 2. DNC 带宽和 Donchian 通道