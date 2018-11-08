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DNC_Bandwidth - MetaTrader 5脚本

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DNC 带宽振荡指标在单独的窗口中显示了 Donchian 通道 的宽度。

本指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)
  • Data in points - 以点数显示指标数据 (Yes/No)

计算:

Width = Top - Bottom

其中:

Top    = Max(High, Period)
Bottom = Min(Low, Period)

图 1. DNC 带宽


图 2. DNC 带宽和 Donchian 通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22192

DNC_Percentage DNC_Percentage

DNC 百分比指标

Effort_Result Effort_Result

Effort Result (努力成果)指标

DNC DNC

DNC 指标

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

CCI OBOS 交叉指标