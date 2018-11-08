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DNC 带宽振荡指标在单独的窗口中显示了 Donchian 通道 的宽度。
本指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Analyze current bar - 在计算中考虑当前柱的值 (Yes/No)
- Data in points - 以点数显示指标数据 (Yes/No)
计算:
Width = Top - Bottom
其中:
Top = Max(High, Period) Bottom = Min(Low, Period)
图 1. DNC 带宽
图 2. DNC 带宽和 Donchian 通道
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22192
DNC_Percentage
DNC 百分比指标Effort_Result
Effort Result (努力成果)指标
DNC
DNC 指标CCI_OBOS_Crossover
CCI OBOS 交叉指标