信号:

当CCI向上与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置绿色 标签

当CCI向下与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置 红色 标签

过滤器:

如果 OBOS 下方的线低于超卖水平，只设置买入标签

如果 OBOS 上方的线超过了超买水平，只设置卖出标签