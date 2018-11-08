代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CCI_OBOS_Crossover - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1673
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CCI OBOS 交叉信号指标使用了 超买/超卖指标 (OBOS) 和标准的CCI指标，当这些指标线交叉时，指标会在价格图表上设置信号标签。

它有五个输入参数:

  • OBOS period - OBOS 计算周期数
  • CCI period - CCI 计算周期数
  • Use OB/OS filter - 使用超买/超卖过滤器水平 (Yes/No)
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平
  • 信号:

当CCI向上与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置绿色 标签
当CCI向下与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置 红色 标签

  • 过滤器:

如果 OBOS 下方的线低于超卖水平，只设置买入标签
如果 OBOS 上方的线超过了超买水平，只设置卖出标签

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22189

DNC DNC

DNC 指标

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

DNC 带宽指标

OBOS OBOS

OBOS 指标

Auto_Envelope Auto_Envelope

Auto Envelope 指标