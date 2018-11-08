请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CCI OBOS 交叉信号指标使用了 超买/超卖指标 (OBOS) 和标准的CCI指标，当这些指标线交叉时，指标会在价格图表上设置信号标签。
它有五个输入参数:
- OBOS period - OBOS 计算周期数
- CCI period - CCI 计算周期数
- Use OB/OS filter - 使用超买/超卖过滤器水平 (Yes/No)
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
- 信号:
当CCI向上与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置绿色 标签
当CCI向下与 OBOS 线交叉时, 会在烛形的开盘价处设置 红色 标签
- 过滤器:
如果 OBOS 下方的线低于超卖水平，只设置买入标签
如果 OBOS 上方的线超过了超买水平，只设置卖出标签
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22189
DNC
DNC 指标DNC_Bandwidth
DNC 带宽指标
OBOS
OBOS 指标Auto_Envelope
Auto Envelope 指标