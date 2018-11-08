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超买/超卖振荡指标显示了市场的变化，在独立窗口中以柱形图显示。
本指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
Up = EMA(EMA((WP-EMA(WP)) / StdDev(WP))) Down = EMA(Up, Period)
其中:
EMA - EMA(PRICE_WEIGHTED, Period) StdDev - StdDev(PRICE_WEIGHTED, Period) WP - weighted price (High+Low+Close+Close)/4
上升变化显示为绿色 柱形图
下跌变化显示为红色 柱形图
不确定的变化显示为灰色 柱形图
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22186
CCI_OBOS_Crossover
CCI OBOS 交叉指标DNC
DNC 指标
Auto_Envelope
Auto Envelope 指标Aroon_Filter
Aroon Filter 指标