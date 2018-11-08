代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

OBOS - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1667
等级:
(16)
已发布:
OBOS.mq5 (16.02 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

超买/超卖振荡指标显示了市场的变化，在独立窗口中以柱形图显示。

本指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

Up = EMA(EMA((WP-EMA(WP)) / StdDev(WP)))
Down = EMA(Up, Period)

其中:

EMA - EMA(PRICE_WEIGHTED, Period)
StdDev - StdDev(PRICE_WEIGHTED, Period)
WP - weighted price (High+Low+Close+Close)/4

上升变化显示为绿色 柱形图
下跌变化显示为红色 柱形图
不确定的变化显示为灰色 柱形图


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22186

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

CCI OBOS 交叉指标

DNC DNC

DNC 指标

Auto_Envelope Auto_Envelope

Auto Envelope 指标

Aroon_Filter Aroon_Filter

Aroon Filter 指标