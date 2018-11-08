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Auto Envelope （自动包络线）是一种包络线指标，它会自动根据最近100个柱计算标准偏差来改变通道的大小. 在设计中，它一个星期最多改变一次，这使它甚至对日内交易也很适合.
它有四个输入参数:
- MA period - 移动平均计算周期数
- MA method - 移动平均计算方法
- Deviation factor - 标准差比率
- Deviation period - 标准差计算周期数
计算:
Central = MA Top = Central + Channel / 2.0 Bottom = Central - Channel / 2.0
其中:
Channel = StdDev * Deviation factor * Central / 10.0 StdDev - StdDev(Raw, Deviation period) Raw = 2.0 * Max(Abs(High-MA), Abs(Low-MA)) / MA MA - MA(Close, MA period, MA method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22184
OBOS
OBOS 指标CCI_OBOS_Crossover
CCI OBOS 交叉指标
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