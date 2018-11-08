代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Auto_Envelope - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1692
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Auto Envelope （自动包络线）是一种包络线指标，它会自动根据最近100个柱计算标准偏差来改变通道的大小. 在设计中，它一个星期最多改变一次，这使它甚至对日内交易也很适合.

它有四个输入参数:

  • MA period - 移动平均计算周期数
  • MA method - 移动平均计算方法
  • Deviation factor - 标准差比率
  • Deviation period - 标准差计算周期数

计算:

Central = MA
Top = Central + Channel / 2.0
Bottom = Central - Channel / 2.0

其中:

Channel = StdDev * Deviation factor * Central / 10.0
StdDev - StdDev(Raw, Deviation period)
Raw = 2.0 * Max(Abs(High-MA), Abs(Low-MA)) / MA
MA - MA(Close, MA period, MA method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22184

OBOS OBOS

OBOS 指标

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

CCI OBOS 交叉指标

Aroon_Filter Aroon_Filter

Aroon Filter 指标

Aroon_Horn Aroon_Horn

Aroon Horn 指标