CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JFatlCandle__HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1671
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  JFatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Индикатор представлен в двух вариантах:

  1. JFatlCandle_HTF для отображения в дополнительном окне;
  2. JFatlCandle__HTF для отображения в основном окне.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JFatl.ex5 и JFatlCandle.ex5.

Рис.1. Индикаторы JFatlCandle_HTF и JFatlCandle__HTF

Рис.1. Индикаторы JFatlCandle_HTF и JFatlCandle__HTF

Skyscraper Skyscraper

Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

Советник "пробой прошлой свечи".

XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts

Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов