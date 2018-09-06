Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов