Развитие второй версии: Previous Candle Breakdowт 2

Добавлен параметр

Maximum volume position (positions) - ограничение максимального объёма позиции (или позиций)

Допустим имеем суммарный объём позиции 2.5 лота, Maximum volume position равен 3.3 лота, и получен торговый сигнал. При предварительной проверке объём открываемой позиции получается 1.5. 2.5 + 1.5 > 3.3, и значит новую позицию открывать не будем.

Советник ожидает пробитие любого временного промежутка от 1 минуты до месяца. На пробитие проверяется бар #1 на заданном таймфрейме Breakdown previous candle. Кроме этого, можно включить два фильтра - Moving Average.

ВНИМАНИЕ! Чтобы фильтры работали, необходимо, чтобы периоды усреднения Fast: av. period и Slow: av. period были больше нуля.

В советнике реализован трейлинг, который (при первой модификации уровня Stop Loss) переносит Stop Loss в безубыток.

Размер позиции может быть как постоянным (параметр Lots больше нуля, а параметр Risk равен нулю), так и рассчитываться динамически в процентах риска на сделку (параметр Risk больше нуля, а параметр Lots равен нулю).

ВНИМАНИЕ! Нельзя допускать ситуации, когда: и "Lots", и "Risk" больше нуля;

и "Lots", и "Risk" равны нулю.

При достижении целевой прибыли Close all positions when profit is achieved все позиции будут закрыты. Советник следит за тем, чтобы на на заданном таймфрейме Previous Candle Breakdown было открыто не более одной позиции каждого направления.

Рис. 1. Текущий таймфрейм M15, пробитие настроено на H4





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