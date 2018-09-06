Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Previous Candle Breakdown 3 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3426
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Развитие второй версии: Previous Candle Breakdowт 2
Добавлен параметр
- Maximum volume position (positions) - ограничение максимального объёма позиции (или позиций)
Допустим имеем суммарный объём позиции 2.5 лота, Maximum volume position равен 3.3 лота, и получен торговый сигнал. При предварительной проверке объём открываемой позиции получается 1.5. 2.5 + 1.5 > 3.3, и значит новую позицию открывать не будем.
Советник ожидает пробитие любого временного промежутка от 1 минуты до месяца. На пробитие проверяется бар #1 на заданном таймфрейме Breakdown previous candle. Кроме этого, можно включить два фильтра - Moving Average.
В советнике реализован трейлинг, который (при первой модификации уровня Stop Loss) переносит Stop Loss в безубыток.
Размер позиции может быть как постоянным (параметр Lots больше нуля, а параметр Risk равен нулю), так и рассчитываться динамически в процентах риска на сделку (параметр Risk больше нуля, а параметр Lots равен нулю).
ВНИМАНИЕ! Нельзя допускать ситуации, когда:
- и "Lots", и "Risk" больше нуля;
- и "Lots", и "Risk" равны нулю.
При достижении целевой прибыли Close all positions when profit is achieved все позиции будут закрыты. Советник следит за тем, чтобы на на заданном таймфрейме Previous Candle Breakdown было открыто не более одной позиции каждого направления.
Рис. 1. Текущий таймфрейм M15, пробитие настроено на H4
Входные параметры
- Previous Candle Breakdown - таймфрейм свечи, которая должна быть пробита;
- Indent from High or Low - отступ от High и Low пробитой свечи;
- Fast: av. period - Moving Average "Fast": период усреднения, если выставить в ноль, фильтр из индикаторов "Fast" и "Slow" не будет использоваться;
- Fast: horizontal shift - Moving Average "Fast": горизонтальное смещение индикатора;
- Fast: type of price - Moving Average "Fast": тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор;
- Slow: av. period - Moving Average "Slow": период усреднения, если выставить в ноль, фильтр из индикаторов "Fast" и "Slow" не будет использоваться;
- Slow: horizontal shift - Moving Average "Slow": горизонтальное смещение индикатора;
- Slow: type of price - Moving Average "Slow": тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор;
- Fast and Slow: smoothing type - тип усреднения (общий и для "Fast" и для "Slow");
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг (при первой модификации стоп лосса работает как безубыток);
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Lots - размер лота постоянный (при этом Risk обязан быть установлен в ноль);
- Risk - размер лота рассчитывается динамически в процентах риска на сделку (при этом Lots обязан быть установлен в ноль);
- Maximum number of positions in one direction - максимальное количество позиций одного направления;
- Maximum volume position (positions) - максимальный объём позиции (позиций)
- Close all positions when profit is achieved - цель прибыли, при достижении закрываются все позиции.
Определение ширины канала за предыдущие сутки.Money-Meter
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.
Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линиейJFatlCandle__HTF
Индикатор JFatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах