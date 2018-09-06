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XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:
- Пробой нуля;
- Изменение направления движения свечи;
- Пробой уровня перекупленности или перепроданости;
- Выход из зоны перекупленности или перепроданости.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. Изменение направления движения свечи.
Рис.2. Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. Подача алерта.
Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовJFatlCandle__HTF
Индикатор JFatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием облака индикатора XHullTrend_DigitTradeTransactions
Доступ к данным OnTradeTransaction в любом месте программы