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JFatlCandle__HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_HTF 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
指标有两个版本:
- JFatlCandle_HTF 用于在另外的窗口中显示;
- JFatlCandle__HTF 用于在主窗口中显示.
本指标需要 JFatl.ex5 和 JFatlCandle.ex5 指标才能运行，把它们放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. JFatlCandle_HTF 和 JFatlCandle__HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22181
Aroon_Horn
Aroon Horn 指标Aroon_Filter
Aroon Filter 指标
XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts
XCCI_Candle_Vol_Zer 指标为到来的交易信号提供提醒，发送电子邮件和推送通知。XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts
XRSI_Candle_Vol_Zer 指标在有交易信号来到的时候会提供提醒，发送电子邮件和推送通知。