代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JFatlCandle__HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1208
等级:
(12)
已发布:
已更新:
JFatlCandle_HTF.mq5 (21.66 KB) 预览
JFatlCandle__HTF.mq5 (21.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
JFatl.mq5 (7.74 KB) 预览
JFatlCandle.mq5 (7.64 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_HTF 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

指标有两个版本:

  1. JFatlCandle_HTF 用于在另外的窗口中显示;
  2. JFatlCandle__HTF 用于在主窗口中显示.

本指标需要 JFatl.ex5 和 JFatlCandle.ex5 指标才能运行，把它们放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. JFatlCandle_HTF 和 JFatlCandle__HTF 指标

图 1. JFatlCandle_HTF 和 JFatlCandle__HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22181

Aroon_Horn Aroon_Horn

Aroon Horn 指标

Aroon_Filter Aroon_Filter

Aroon Filter 指标

XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts

XCCI_Candle_Vol_Zer 指标为到来的交易信号提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts

XRSI_Candle_Vol_Zer 指标在有交易信号来到的时候会提供提醒，发送电子邮件和推送通知。