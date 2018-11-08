Trix 振荡指标是一个基于平滑的三重移动平均的振荡指标。

本指标是由 Jack Huston 在1980年代早期开发的，他是 "Technical Analysis of Stocks and Commodities（股票与商品的技术分析）" 杂志的编辑。

它有七个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 First MA method - 第一个 MA 计算方法

- 第一个 MA 计算方法 Second MA method - 第二个 MA 计算方法

- 第二个 MA 计算方法 Third MA method - 第三个 MA 计算方法

- 第三个 MA 计算方法 Signal period - 信号线计算周期数

- 信号线计算周期数 Signal method - 信号线计算方法

- 信号线计算方法 Applied price



计算: Trix = (MA3 - PrevMA3) / PrevMA3 Signal = MA(Trix, Signal period, Signal method) Histogram = Trix - Signal 其中:

MA3 = MA(MA2, Period, Third MA method) MA2 = MA(MA1, Period, Second MA method) MA1 = MA(Applied price, Period, First MA method)

公式来自于Appel, Gerald: 获胜的股票市场系统. Signalert Corp., Great Neck, N.Y. 1974.