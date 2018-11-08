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Trix - MetaTrader 5脚本

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Trix.mq5 (16.43 KB) 预览
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Trix 振荡指标是一个基于平滑的三重移动平均的振荡指标。
本指标是由 Jack Huston 在1980年代早期开发的，他是 "Technical Analysis of Stocks and Commodities（股票与商品的技术分析）" 杂志的编辑。

它有七个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • First MA method - 第一个 MA 计算方法
  • Second MA method - 第二个 MA 计算方法
  • Third MA method - 第三个 MA 计算方法
  • Signal period - 信号线计算周期数
  • Signal method - 信号线计算方法
  • Applied price

计算:

Trix = (MA3 - PrevMA3) / PrevMA3
Signal = MA(Trix, Signal period, Signal method)
Histogram = Trix - Signal

其中:

MA3 = MA(MA2, Period, Third MA method)
MA2 = MA(MA1, Period, Second MA method)
MA1 = MA(Applied price, Period, First MA method)

公式来自于Appel, Gerald: 获胜的股票市场系统. Signalert Corp., Great Neck, N.Y. 1974.

总体规则:
Trix 低于0并且向上与它的信号线交叉时买入.
Trix 高于0并且向下与它的信号线交叉时卖出。
柱形图颜色的变化可以作为一个前驱信号，可以用于预测指标线的交叉，或者可以用于价格的回滚。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22115

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。

Exp_XHullTrend_Digit Exp_XHullTrend_Digit

Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。

TBS_Histogram TBS_Histogram

使用柱形图的基于分时的随机振荡指标

TBS TBS

基于分时的随机振荡指标