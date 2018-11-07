Индикатор баланса силы от Игоря Лившина измеряет силу покупателей против силы продавцов, оценивая способность каждой из сторон вытолкнуть цену к экстремальному уровню. Лившин опубликовал этот индикатор в журнале показатель в выпуске журнала Stocks and Commodities в августе 2001 года. В этой версии баланс силы рассчитывается точно так, как описано в статье.

Итоговые сырые значения сглаживаются с использование скользящей Jurik MA. Также для сигналов используются уровни прерывистой сигнальной линии DSL. Таким образом индикатор можно назвать адаптивным (DSL добавляет некую долю адаптивности, при которой важные уровни не являются фиксированными).