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Gann high/low activator JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ганна High Low Activator был описан Робертом Краушем в 1998 году в журнале Stocks & Commodities. Это простая скользящая средняя SMA по максимумам или минимумам за предыдущие n периодов.
Индикатор отслеживает обе кривые (максимумы и минимумы). Закрытие бара определяет, которая из них будет построена.
В этой версии используется канал, пробитие которого означает возможную смену тренда. Для его расчета используется JMA (для оригинального индикатора High Low Activator используется простая средняя, но использование других типов, например JMA, может дать лучшие результаты и больше подходит для некоторых условий торговли).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22111
Классическая версия индикатора Didi Needles (на графике цены), в которую добавлен порог фильтрации на основе разности пороговых значений MA.Standard Deviation smoothing
Сглаженный Standard Deviation
Индикатор баланса рыночной силы DSL с использованием JMADual Ulcer index
Индикатор Dual Ulcer index