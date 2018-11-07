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Индикаторы

Gann high/low activator JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(20)
Опубликован:
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Индикатор Ганна High Low Activator был описан Робертом Краушем в 1998 году в журнале Stocks & Commodities. Это простая скользящая средняя SMA по максимумам или минимумам за предыдущие n периодов.

Индикатор отслеживает обе кривые (максимумы и минимумы). Закрытие бара определяет, которая из них будет построена.

В этой версии используется канал, пробитие которого означает возможную смену тренда. Для его расчета используется JMA (для оригинального индикатора High Low Activator используется простая средняя, но использование других типов, например JMA, может дать лучшие результаты и больше подходит для некоторых условий торговли).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22111

Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering

Классическая версия индикатора Didi Needles (на графике цены), в которую добавлен порог фильтрации на основе разности пороговых значений MA.

Standard Deviation smoothing Standard Deviation smoothing

Сглаженный Standard Deviation

DSL Balance of market power JMA DSL Balance of market power JMA

Индикатор баланса рыночной силы DSL с использованием JMA

Dual Ulcer index Dual Ulcer index

Индикатор Dual Ulcer index