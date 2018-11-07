Индикатор Ганна High Low Activator был описан Робертом Краушем в 1998 году в журнале Stocks & Commodities. Это простая скользящая средняя SMA по максимумам или минимумам за предыдущие n периодов.



Индикатор отслеживает обе кривые (максимумы и минимумы). Закрытие бара определяет, которая из них будет построена.



В этой версии используется канал, пробитие которого означает возможную смену тренда. Для его расчета используется JMA (для оригинального индикатора High Low Activator используется простая средняя, но использование других типов, например JMA, может дать лучшие результаты и больше подходит для некоторых условий торговли).



