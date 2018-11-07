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Dual Ulcer index - индикатор для MetaTrader 5
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Изначальная цель индикатора Ulcer Index была иной, нежели поиск тренда (оригинальный расчет "... является мерой глубины и продолжительности просадок от предшествующих максимумов..."). Но если представить, что вычисления можно производить и в противоположном направлении (идеально для рынка Форекс, где у символа не может быть значение 0), получается следующее:
Также в качестве эксперимента (и отклонений от первоначального расчета) используется вариант расчета "обратного" индекса. В обратном режиме меняется направление вычисления, и даже несмотря на то, что направление меняется на противоположное, индикатор не перерисовывается и его можно использовать как любой другой обычный индикатор. В обратном режиме получаются интересные результаты. Рекомендуется потестировать индикатор и определить для себя более подходящий режим использования.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22030
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