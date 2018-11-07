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Индикаторы

Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering - индикатор для MetaTrader 5

Flavio Javier Jarabeck
Flavio Javier Jarabeck

Flavio Javier Jarabeck

4.6 (554)
We are a closed brotherhood of traders whose ultimate goal is to profit through well-studied, structured, and automated trades. As a result, we publish dozens of MT5 indicators (FREE and paid) to the global MQL5 community. 80% of our published products are high-quality free indicators so beginner
87 продуктов 8 кодов 21 тема 2238 комментариев
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Автор стратегии/индикатора — известный бразильский технический аналитик Одир Агиар, создавший знаменитые "Иглы Didi", суть которых состоит в поиске пересечений/схождений трех скользящих средних с периодами 3, 8 и 20. Мы добавили следующие параметры, которые позволяют настраивать индикатор по своему желанию: период, сглаживание, тип цены и скользящие средние.

Существует несколько вариантов индикатора Didi Needles (Didi Index и др.). В этой версии индикатора идет поиск пересечения или схождения трех скользящих средних внутри тела свечи, а вся информация показывается на основном графике цены.

Для отсеивания сигналов на слабом тренде добавлена возможность установить порог с учетом наклона пересечения. Если порог достигнут, в одном из буферов (bufferBuy/bufferSell) появляется сигнал на покупку/продажу. По коду видно, что сейчас для этого используются значения low[] и high[] текущей свечи. Вы также можете протестировать индикатор с другими ценами, например Ask/Bid.

Так как в разных условиях могут использоваться пункты, пипсы, цены и т.д., наклон рассчитывается как процентное значение разницы между 3MA и 20MA. Для поиска лучшего порога для символа добавлен дополнительный буфер (bufferDiff), позволяющий в окне данных проверить с помощью мыши каждую свечу и увидеть расчеты на графике/в окне данных в реальном времени:

Таким образом, для каждого символа можно установить свой минимальный порог для фильтрации сигналов на покупку/продажу.

Надеюсь, индикатор будет полезным трейдерам по всему миру.

Попробуйте другие параметры, таймфреймы, индикаторы подтверждения, анализ ценового действия и т.д.

Удачи вам!

=== Обновление: обновлено название, чтобы лучше отразить тип фильтрации. Планируется опубликовать другую версию индикатора Didi Needles с другим типом фильтрации.===


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22131

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