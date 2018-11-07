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Индикаторы

Trix with LR signal - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1511
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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В статье "Игра в TRIX: тройной экспоненциально сглаженный осциллятор" Джо Луизи утверждает, что использование значения линейной регрессии в качестве сигнальной линии для TRIX лучше, чем использование наклона.

Данный индикатор реализует эту идею (при этом он не пытается подтвердить или опровергнуть ее). Сигналы неплохие, но рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22029

Dual Ulcer index Dual Ulcer index

Индикатор Dual Ulcer index

DSL Balance of market power JMA DSL Balance of market power JMA

Индикатор баланса рыночной силы DSL с использованием JMA

Corrected RSI Corrected RSI

Индикатор Corrected RSI

Corrected JMA Corrected JMA

Индикатор Corrected JMA