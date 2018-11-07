В статье "Игра в TRIX: тройной экспоненциально сглаженный осциллятор" Джо Луизи утверждает, что использование значения линейной регрессии в качестве сигнальной линии для TRIX лучше, чем использование наклона.

Данный индикатор реализует эту идею (при этом он не пытается подтвердить или опровергнуть ее). Сигналы неплохие, но рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.