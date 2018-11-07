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Trix with LR signal - индикатор для MetaTrader 5
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В статье "Игра в TRIX: тройной экспоненциально сглаженный осциллятор" Джо Луизи утверждает, что использование значения линейной регрессии в качестве сигнальной линии для TRIX лучше, чем использование наклона.
Данный индикатор реализует эту идею (при этом он не пытается подтвердить или опровергнуть ее). Сигналы неплохие, но рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22029
Dual Ulcer index
Индикатор Dual Ulcer indexDSL Balance of market power JMA
Индикатор баланса рыночной силы DSL с использованием JMA
Corrected RSI
Индикатор Corrected RSICorrected JMA
Индикатор Corrected JMA