Balance of Power（均势指标）是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过估算买家和卖家的把价格推动到极值点水平的能力来衡量买家和卖家的强弱。Livshin 在 2001 年8月期的股票与商品杂志中发表了这个指标。这个版本的指标计算BOP的方法就是与在发表的文章中完全一致的。

在本例中，结果中的 BOP 原始数值可以选择使用任何JMA方法来进行平滑，并且有信号线水平的虚线。通过这种方式，它变成了一种可适应的指标 (因为引入DSL就是为了适应性 - 对于重要水平线它不使用固定水平)