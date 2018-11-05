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Sensitive - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1314
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
EA 仅在出现新柱时检查入场时机，且在每次逐笔报价时尾随。 在检查信号时，除了比较当前和前一根柱线上的主线和信号线的数值之外，还有另一个验证：主线数值转换为点数，并与 MACD open level 参数进行比较。 当买入信号到达时，空头持仓平仓，反之亦然。
开仓信号
买入:
bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] && MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));
卖出:
bool open_sell_signal=(main[0]>0 && main[0]<signal[0] && main[1]>signal[1] && MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));
EURUSD, M15
USDJPY, M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22087
Mogalef
Mogalef 波带指标Power_Measure
推动力衡量指标
专业 v3
挂单网格。 EA 采用 iADX（平均方向运动指数，ADX）指标。Modified_Advance_Decline_Line
改编版晋升下降线指标