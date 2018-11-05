思路来自 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 仅在出现新柱时检查入场时机，且在每次逐笔报价时尾随。 在检查信号时，除了比较当前和前一根柱线上的主线和信号线的数值之外，还有另一个验证：主线数值转换为点数，并与 MACD open level 参数进行比较。 当买入信号到达时，空头持仓平仓，反之亦然。

开仓信号

买入:

bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] && MathAbs (main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));

卖出:

bool open_sell_signal=(main[ 0 ]> 0 && main[ 0 ]<signal[ 0 ] && main[ 1 ]>signal[ 1 ] && MathAbs (main[ 0 ])>(MACDOpenLevel*m_symbol. Point ()));





EURUSD, M15





USDJPY, M15:



