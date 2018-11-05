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EA

Sensitive - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 仅在出现新柱时检查入场时机，且在每次逐笔报价时尾随。 在检查信号时，除了比较当前和前一根柱线上的主线和信号线的数值之外，还有另一个验证：主线数值转换为点数，并与 MACD open level 参数进行比较。 当买入信号到达时，空头持仓平仓，反之亦然。

开仓信号

买入: 

   bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] &&  
                          MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));

卖出:

   bool open_sell_signal=(main[0]>0 && main[0]<signal[0] && main[1]>signal[1] && 
                          MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));


EURUSD, M15

Sensitive EURUSD

USDJPY, M15:

Sensitive USDJPY

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22087

Mogalef Mogalef

Mogalef 波带指标

Power_Measure Power_Measure

推动力衡量指标

专业 v3 专业 v3

挂单网格。 EA 采用 iADX（平均方向运动指数，ADX）指标。

Modified_Advance_Decline_Line Modified_Advance_Decline_Line

改编版晋升下降线指标