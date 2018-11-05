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Double_Smoothed_MACD_Stochastic - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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顾名思义，这个振荡器是一个平滑了两次的随机 MACD

它有八个可调参数:

  • Stochastic period
  • Smoothing - 平滑周期
  • Signal period - 信号线周期
  • Fast EMA period
  • Slow EMA period
  • Applied price
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级

计算:

DSS = PrevDSS + Beta * (DDS3-PrevDSS)
Signal = PrevSignal + Alpha * (DSS-PrevSignal)

其中:

DDS3 = 100.0 * (DDS2-Min2) / (Max2-Min2)
Max, Min - maximum and minimum DDS2 values in the 'Stochastic period' range
DDS2 = PrevDDS2 + Beta * (DDS1-PrevDDS2)
DDS1 = 100.0 * (MACD-Min1) / (Max1-Min1)
Max1, Min1 - 在 'Stochastic period' 范围内的最大和最小 MACD 值
MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period) - EMA(Applied price, Slow EMA period)
Alpha = 2.0 / (1+Signal_EMASignal period)
Beta  = 2.0 / (1+Smoothing)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22080

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