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Индикаторы

BBS_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1390
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Bar Based Stochastic with histogram - модифицированный стохастик с гистограммой разности линий K и D.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • %K period - период линии K стохастика
  • %D period - период линии D стохастика
  • Slowing - замедление
  • %K method - метод расчёта линии K стохастика
  • %D method - метод расчёта линии D стохастика
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Show %K line - отображать линию K (Yes/No)
  • Show %D line - отображать линию D (Yes/No)

Расчёт:

K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)
H = K - D

где:

FastK = 100.0 * mins/maxes
mins  = Close - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period
H - гистограмма

BBS BBS

Индикатор Bar Based Stochastic

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