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Индикаторы

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1491
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Рис.1. Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Hans_Indicator_x22_Cloud Hans_Indicator_x22_Cloud

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой

Hans_Indicator_x22 Hans_Indicator_x22

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol Exp_XDeMarker_Histogram_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol

BBS BBS

Индикатор Bar Based Stochastic