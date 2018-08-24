CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Hans_Indicator_x22 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1581
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Shimodax

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint LocalTimeZone=0;         // час начала отсчёта исходного коридора
input uint DestTimeZone=4;          // сдвиг коридора влево в барах
input uint PipsForEntryStep=50;     // шаг расширения границ каждого сформированного коридора в пунктах
input int  Shift=0;                 // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22

Hans_Indicator_x8 Hans_Indicator_x8

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с пятью коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов

Hans_Indicator_x6 Hans_Indicator_x6

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с четырьмя коридорами

Hans_Indicator_x22_Cloud Hans_Indicator_x22_Cloud

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах