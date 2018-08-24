Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с четырьмя коридорами

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с пятью коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах