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XDeMarker_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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XDeMarker_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

图例 1. XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22066

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