Реальный автор: Shimodax

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора. Сформированный коридор равен четырём часам, расширение коридора - шестнадцать часов.

input uint LocalTimeZone= 0 ; input uint DestTimeZone= 4 ; input uint PipsForEntry= 500 ; input int Shift= 0 ;





Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud