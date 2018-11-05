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真实作者: Shimodax
扩展时区走廊指标，带有走廊中线，其背景填充了颜色。 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // 原始走廊计算的开始时间 input uint DestTimeZone=4; // 走廊自柱线左侧的偏移 input uint PipsForEntry=500; // 扩展已形成的走廊的边界，单位点数 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. Hans_Indicator_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22038
Hans_Indicator_x22
含有十一条走廊的扩展时区走廊指标Hans_Indicator_x22_Cloud
扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中线和背景距填充了颜色
Hans_Indicator_x8
扩展时区走廊的指标含有五条走廊，所形成的走廊相当于四小时，而扩展走廊等于十六小时。Hans_Indicator_x6
扩展时区走廊指标含有四条走廊