Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Hans_Indicator_x6 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Shimodax
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с четырьмя коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // час начала отсчёта исходного коридора input uint DestTimeZone=4; // сдвиг коридора влево в барах input uint PipsForEntry1=100; // расширение границ первого сформированного коридора в пунктах input uint PipsForEntry2=200; // расширение границ второго сформированного коридора в пунктах input uint PipsForEntry3=300; // расширение границ третьего сформированного коридора в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x6
XDeMarker_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахHans_Indicator_Cloud
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора
Hans_Indicator_x8
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с пятью коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часовHans_Indicator_x22
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами