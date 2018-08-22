Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FT_CCI - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1596
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник открывает/закрывает позиции только в момент рождения нового бара. У позиций выставляются Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit), трейлинг позиций не предусмотрен.
Условие для открытия BUY: индикатор CCI больше уровня CCI up level. Условие для открытия SELL: индикатор CCI меньше уровня CCI down level.
Пример теста на таймфрейме M15:
JS MA SAR Trades
Советник на индикаторе ZigZag.TimeZonePivots
Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа
Hans_Indicator_Cloud
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридораXDeMarker_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах