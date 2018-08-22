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FT_CCI - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1596
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник открывает/закрывает позиции только в момент рождения нового бара. У позиций выставляются Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit), трейлинг позиций не предусмотрен.

Условие для открытия BUY: индикатор CCI больше уровня CCI up level. Условие для открытия SELL: индикатор CCI меньше уровня CCI down level.

Пример теста на таймфрейме M15:

FT_CCI EURUSD

FT_CCI USDJPY

JS MA SAR Trades JS MA SAR Trades

Советник на индикаторе ZigZag.

TimeZonePivots TimeZonePivots

Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа

Hans_Indicator_Cloud Hans_Indicator_Cloud

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора

XDeMarker_Histogram_Vol_HTF XDeMarker_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах