Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник открывает/закрывает позиции только в момент рождения нового бара. У позиций выставляются Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit), трейлинг позиций не предусмотрен.

Условие для открытия BUY: индикатор CCI больше уровня CCI up level. Условие для открытия SELL: индикатор CCI меньше уровня CCI down level.

Пример теста на таймфрейме M15:



