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Индикаторы

Hans_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1682
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Shimodax

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон. Сформированный коридор равен четырём часам, расширение коридора - шестнадцать часов. 

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint LocalTimeZone=0;         // час начала отсчёта исходного коридора
input uint DestTimeZone=4;          // сдвиг коридора влево в барах
input uint PipsForEntry=100;        // расширение границ сформированного коридора в пунктах
input int  Shift=0;                 // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator

DeMarker_Histogram_Vol_HTF DeMarker_Histogram_Vol_HTF

Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MySystem MySystem

Советник по индикаторам iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power).

Daydream Daydream

Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров.

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорами