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JS MA SAR Trades - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2457
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеиJS_Sergey

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Используются индикаторы ZigZag, Parabolic Sar и два Moving Average.

Сигнал на открытие BUY

Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, Moving Average Fast должна быть выше Moving Average Slow, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar

JS MA SAR Trades Open buy signal

Сигнал на закрытие BUY

Здесь уже Moving Average не участвуют. Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar

JS MA SAR Trades Close buy signal


Сигнал на открытие SELL

Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1Moving Average Fast должна быть ниже Moving Average Slow, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar.


Сигнал на закрытие SELL

В сигнале закрытия SELL позиций индикаторы Moving Average также не участвуют. Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar.


Если необходимо разрешить открытие и закрытие позиций по торговым сигналам только в определённом рабочем интервале, тогда флаг Use start and end hours взводим в true, а параметрами Start hour и End hour задаём рабочий временной интервал.


EURUSD M15

JS MA SAR Trades


TimeZonePivots TimeZonePivots

Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часа

Hans_Indicator_x4 Hans_Indicator_x4

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорами

FT_CCI FT_CCI

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI).

Hans_Indicator_Cloud Hans_Indicator_Cloud

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора