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JS MA SAR Trades - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: JS_Sergey
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Используются индикаторы ZigZag, Parabolic Sar и два Moving Average.
Сигнал на открытие BUY
Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, Moving Average Fast должна быть выше Moving Average Slow, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar:
Сигнал на закрытие BUY
Здесь уже Moving Average не участвуют. Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar:
Сигнал на открытие SELL
Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1, Moving Average Fast должна быть ниже Moving Average Slow, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar.
Сигнал на закрытие SELL
В сигнале закрытия SELL позиций индикаторы Moving Average также не участвуют. Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar.
Если необходимо разрешить открытие и закрытие позиций по торговым сигналам только в определённом рабочем интервале, тогда флаг Use start and end hours взводим в true, а параметрами Start hour и End hour задаём рабочий временной интервал.
EURUSD M15
Канал, построенный на цене открытия зафиксированного в настройках часаHans_Indicator_x4
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с двумя коридорами
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI).Hans_Indicator_Cloud
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора