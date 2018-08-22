JS MA SAR Trades

Автор идеи: JS_Sergey

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Используются индикаторы ZigZag, Parabolic Sar и два Moving Average.

Сигнал на открытие BUY

Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, Moving Average Fast должна быть выше Moving Average Slow, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar:





Сигнал на закрытие BUY

Здесь уже Moving Average не участвуют. Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar:









Сигнал на открытие SELL

Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1, Moving Average Fast должна быть ниже Moving Average Slow, цена закрытия должна быть ниже индикатора Parabolic Sar.





Сигнал на закрытие SELL

В сигнале закрытия SELL позиций индикаторы Moving Average также не участвуют. Вершина Zigzag High 0 должна быть ниже вершины Zigzag High 1, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar.





Если необходимо разрешить открытие и закрытие позиций по торговым сигналам только в определённом рабочем интервале, тогда флаг Use start and end hours взводим в true, а параметрами Start hour и End hour задаём рабочий временной интервал.





EURUSD M15







