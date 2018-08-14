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Индикаторы

DeMarker_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Осциллятор DeMarker в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

DeMarker Histogram Vol = ( 100 * DeMarker - 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int                 HighLevel2=+20;           // уровень перекупленности 2
input int                 HighLevel1=+15;           // уровень перекупленности 1
input int                 LowLevel1=-15;            // уровень перепроданности 1
input int                 LowLevel2=-20;            // уровень перепроданности 2

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на сто и  сдвинутые на 50 уровни исходного DeMarker, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

Рис.1. Индикатор DeMarker_Histogram_Vol 

Рис.1. Индикатор DeMarker_Histogram_Vol

StepMA_3D_v3_HTF StepMA_3D_v3_HTF

Индикатор StepMA_3D_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

CCI_Candle_Vol CCI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Histogram_Vol в свечном виде

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Histogram_Vol_HTF XRSI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах