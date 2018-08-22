Реальный автор: SSL_NRTR

Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового ряда. В индикаторе помимо обычных символов роста и падения, отмеченных зелёно-салатовым и красно-розовым цветами, имеется сигнал неопределённого, флетового состояния жёлтого цвета.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.





Рис.1. Индикатор SSL_NRTR

