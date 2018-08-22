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SSL_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: SSL_NRTR
Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового ряда. В индикаторе помимо обычных символов роста и падения, отмеченных зелёно-салатовым и красно-розовым цветами, имеется сигнал неопределённого, флетового состояния жёлтого цвета.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор SSL_NRTR
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное времяIin_MA_Signal_Candle
Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек
Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.XDeMarker_Histogram_Vol
Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы