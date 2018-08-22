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Индикаторы

SSL_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1596
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: SSL_NRTR

Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового ряда. В индикаторе помимо обычных символов роста и падения, отмеченных зелёно-салатовым и красно-розовым цветами, имеется сигнал неопределённого, флетового состояния жёлтого цвета.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор SSL_NRTR

Рис.1. Индикатор SSL_NRTR

Exp_TrendManager_Tm_Plus Exp_TrendManager_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Iin_MA_Signal_Candle Iin_MA_Signal_Candle

Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек

TP SL Trailing TP SL Trailing

Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.

XDeMarker_Histogram_Vol XDeMarker_Histogram_Vol

Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы