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Exp_TrendManager_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета бара индикатора или его появление после отсутствия. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=12000; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendManager.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием Stop Loss и Take Profit.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечекPrevious Candle Breakdown 2
Советник "пробой прошлой свечи".
Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового рядаTP SL Trailing
Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.