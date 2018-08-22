Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета бара индикатора или его появление после отсутствия. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1 2000 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendManager.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием Stop Loss и Take Profit.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:





Рис. 2. График результатов тестирования