CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_TrendManager_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1638
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета бара индикатора или его появление после отсутствия. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=12000;         //Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendManager.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием Stop Loss и Take Profit.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Iin_MA_Signal_Candle Iin_MA_Signal_Candle

Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек

Previous Candle Breakdown 2 Previous Candle Breakdown 2

Советник "пробой прошлой свечи".

SSL_NRTR SSL_NRTR

Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового ряда

TP SL Trailing TP SL Trailing

Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.