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Индикаторы

Iin_MA_Signal_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1449
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Iin Zulkarnainn

Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек.

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_Candle

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_Candle

Рис.2. Индикаторы Iin_MA_Signal_Candle и Iin_MA_Signal

Рис.2. Индикаторы Iin_MA_Signal_Candle и Iin_MA_Signal

Previous Candle Breakdown 2 Previous Candle Breakdown 2

Советник "пробой прошлой свечи".

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