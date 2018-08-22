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Iin_MA_Signal_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Iin Zulkarnainn
Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек.
Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_Candle
Рис.2. Индикаторы Iin_MA_Signal_Candle и Iin_MA_Signal
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