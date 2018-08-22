Торговая система на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol_Direct

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendManager, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Трендовый индикатор NRTR типа, основанный на выходе из канала, образованном усреднениями High и Low ценового ряда