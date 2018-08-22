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Previous Candle Breakdown 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии: Previous Candle Breakdown
Добавлены параметры
- Start time (hour) - время начала работы (часы)
- Start time (minute) - время начала работы (минуты)
- End time (hour) - время окончания работы (часы)
- End time (hour) - время окончания работы (минуты)
а также теперь трейлинг работает на каждом тике.
Советник ожидает пробитие любого временного промежутка от 1 минуты до месяца. На пробитие проверяется бар #1 на заданном таймфрейме Breakdown previous candle. Кроме этого, можно включить два фильтра - Moving Average.
В советнике реализован трейлинг, который (при первой модификации уровня Stop Loss) переносит Stop Loss в безубыток.
Размер позиции может быть как постоянным (параметр Lots больше нуля, а параметр Risk равен нулю), так и рассчитываться динамически в процентах риска на сделку (параметр Risk больше нуля, а параметр Lots равен нулю).
ВНИМАНИЕ! Нельзя допускать ситуации, когда:
- и "Lots", и "Risk" больше нуля;
- и "Lots", и "Risk" равны нулю.
При достижении целевой прибыли Close all positions when profit is achieved все позиции будут закрыты. Советник следит за тем, чтобы на на заданном таймфрейме Previous Candle Breakdown было открыто не более одной позиции каждого направления.
Рис. 1. Текущий таймфрейм M15, пробитие настроено на H4
Входные параметры
- Previous Candle Breakdown - таймфрейм свечи, которая должна быть пробита;
- Indent from High or Low - отступ от High и Low пробитой свечи;
- Fast: av. period - Moving Average "Fast": период усреднения, если выставить в ноль, фильтр из индикаторов "Fast" и "Slow" не будет использоваться;
- Fast: horizontal shift - Moving Average "Fast": горизонтальное смещение индикатора;
- Fast: type of price - Moving Average "Fast": тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор;
- Slow: av. period - Moving Average "Slow": период усреднения, если выставить в ноль, фильтр из индикаторов "Fast" и "Slow" не будет использоваться;
- Slow: horizontal shift - Moving Average "Slow": горизонтальное смещение индикатора;
- Slow: type of price - Moving Average "Slow": тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор;
- Fast and Slow: smoothing type - тип усреднения (общий и для "Fast" и для "Slow");
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг (при первой модификации стоп лосса работает как безубыток);
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Lots - размер лота постоянный (при этом Risk обязан быть установлен в ноль);
- Risk - размер лота рассчитывается динамически в процентах риска на сделку (при этом Lots обязан быть установлен в ноль);
- Maximum number of positions in one direction - максимальное количество позиций одного направления;
- Close all positions when profit is achieved - цель прибыли, при достижении закрываются все позиции.
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