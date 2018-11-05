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Exp_TrendManager_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 TrendManager 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。 如果指标柱线的颜色已经改变，或者在缺失后重又出现，则当柱线收盘时形成交易信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用按时间平仓 input uint nTime=12000; //持仓时间，以分钟为单位
若要运行指标，应将 TrendManager.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于提供 非零点差 的经纪商，且 EA 运行时可以在 开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 交易算法 下载该函数库的其它版本。
在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，并使用止损。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 全年 GBPJPY H4 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21998
Iin_MA_Signal_Candle
Iin_MA_Signal 指标利用蜡烛颜色示意当前趋势突破前根蜡烛 2
"突破前根蜡烛" 智能交易系统