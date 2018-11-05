基于 TrendManager 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。 如果指标柱线的颜色已经改变，或者在缺失后重又出现，则当柱线收盘时形成交易信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1 2000 ;

若要运行指标，应将 TrendManager.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于提供 非零点差 的经纪商，且 EA 运行时可以在 开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 交易算法 下载该函数库的其它版本。

在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，并使用止损。





图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 GBPJPY H4 的测试结果：





图例 2. 测试结果图表