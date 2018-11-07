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STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой версии используется стандартное отклонение для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед применением их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор.
Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:
- Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21997
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