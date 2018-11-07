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Индикаторы

STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой версии используется стандартное отклонение для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед применением их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:

  • Простое скользящее среднее
  • Экспоненциальное скользящее среднее
  • Сглаженное скользящее среднее
  • Линейно взвешенное скользящее среднее
Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор.

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

  • Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21997

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QQE of Velocity - multi time frame QQE of Velocity - multi time frame

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