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Corrected T3 - индикатор для MetaTrader 5
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Версия индикатора T3.
В ней используется T3 для расчета отклонения цен от T3, и если изменения не значительны, движение индикатора становится флэтовым. Таким образом индикатор позволяет увидеть не только тренд, но и боковое движение.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22019
Corrected JMA
Индикатор Corrected JMACorrected RSI
Индикатор Corrected RSI
STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame
Мульти-таймфреймовая версия индикатора STD Trend Envelopes of AveragesQQE of Velocity - multi time frame
Мульти-таймфреймовая версия индикатора QQE of Velocity.