CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Corrected T3 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1392
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия индикатора T3.

В ней используется T3 для расчета отклонения цен от T3, и если изменения не значительны, движение индикатора становится флэтовым. Таким образом индикатор позволяет увидеть не только тренд, но и боковое движение.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22019

Corrected JMA Corrected JMA

Индикатор Corrected JMA

Corrected RSI Corrected RSI

Индикатор Corrected RSI

STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия индикатора STD Trend Envelopes of Averages

QQE of Velocity - multi time frame QQE of Velocity - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия индикатора QQE of Velocity.