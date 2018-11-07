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Индикаторы

Corrected JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1752
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Это версия индикатора JMA (Jurik Moving Average).

В ней используется JMA для расчета отклонения цен от JMA, и если изменения не значительны, движение индикатора становится флэтовым. Таким образом индикатор позволяет увидеть не только тренд, но и боковое движение.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22020

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