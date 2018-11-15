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STD 趋势包络线的平均 - 多时段 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。

这个版本使用了标准偏差来计算价格的变化，在用于计算之前先平滑了价格。平滑可以使用四种平均类型来完成:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均
另外这个版本已经是一个独立的多时段版本的指标了，

在这个版本中，已经支持了 MetaTrader 5 所支持的所有可用时段，而且它还有三个“特殊的”时段:

  • Next higher timeframe: 与活动图表相比的第一个更高时段。
  • Second higher timeframe: 与活动图表相比的第二个更高时段。
  • Third higher timeframe: 与活动图表相比的第三个更高时段。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21997

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修正的 JMA 修正的 JMA

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ATR 适应 EMA - 多时段 ATR 适应 EMA - 多时段

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