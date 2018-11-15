Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。

这个版本使用了标准偏差来计算价格的变化，在用于计算之前先平滑了价格。平滑可以使用四种平均类型来完成:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均